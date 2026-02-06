Palermo, spaccio di droga in centro storico: sette arresti in 20 giorni

Il bilancio dei controlli della squadra mobile

PALERMO – Spaccio di droga nel centro storico di Palermo, sette arresti della squadra mobile in 20 giorni tra Ballarò e la Vucciria. Questo il bilancio dei servizi di controllo del territorio disposti dal questore di Palermo.

In particolare, lo scorso 29 dicembre 2025 i Falchi della Mobile hanno arrestato un 70enne a Ballarò trovato con 36 dosi di crack e cocaina e 435 euro in banconote e monete di vario taglio. Il 3 gennaio 2026, in via Vito La Mantia, sempre i Falchi hanno arrestato un 19ennein possesso di 7 grammi di cocaina e crack suddivise in 21 dosi.

L’8 gennaio, alla Vucciria è stata la volta dell’arresto di un 25enne trovato con 22 grammi della stessa sostanza suddivisi in 36 dosi. Il giorno successivo a Ballarò è finito in manette un 37enne con 26 dosi di hashish e 625 euro, mentre il 10 gennaio è stata la volta di un 30enne fermato in via Papireto con 7 dosi della stessa sostanza e 3225 euro. Lo scorso 15 gennaio 2026, in via Pietro D’Asaro un 29enne è stato fermato con 58 dosi di marijuana e 250 euro.

Infine, il 17 gennaio in via Pietro Geremia, è toccato a un 52enne finire agli arresti dopo essere stato trovato dai Falchi in possesso di 35 grammi di cocaina e crack, suddivisa in 69 dosi, e 430 euro in banconote di diverso taglio. Nel complesso l’attività antidroga della polizia in 20 giorni ha portato al sequestro di: 68 grammi di cocaina/crack, 252 grammi di hashish, 131 grammi di marijuana e circa 5.000 euro in contanti.