I controlli dei carabinieri

PALERMO – Spaccio di droga a Palermo, un arresto, due denunce e sequestri di stupefacenti in diversi quartieri del capoluogo. Questo il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della compagnia piazza Verdi. In via Spoto, i militari della stazione di Villagrazia hanno arrestato un 19enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine, poiché durante un controllo è stato trovato in possesso di 28 dosi di cocaina e crack, oltre a un quantitativo di hashish per un peso totale di circa 7 grammi. Il gip del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto.

Nella stessa zona, in Largo dei Pinguini, un 50enne ghanese è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore dopo essere stato trovato in possesso di modiche quantità di hashish e cocaina. Nel corso di una successiva ispezione della zona, i carabinieri hanno sequestrato, a carico di ignoti, circa 34 grammi di hashish e diverse dosi di marijuana.

Sempre in Via Spoto, i militari della stazione di Brancaccio hanno denunciato un 17enne palermitano per produzione detenzione e traffico di stupefacenti: quando ha visto la pattuglia ha tentato di disfarsi di alcune dosi di hashish lanciandole per terra. Oltre alla droga i militari hanno recuperato e posto sotto sequestro oltre 200 euro in contanti.

Durante i controlli sulla circolazione stradale tra i quartieri Oreto e Bonagia, i carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione personale nei confronti di un 26enne di origine rumena, passeggero di un motocarro, e sorpreso con 6 dosi di hashish. Tutta la droga rinvenuta è stata sequestrata e inviata a Laboratorio di Analisi delle Sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo.