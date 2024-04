Palermo, spazzatura e ingombranti alla Favorita: le foto dello scempio

Sarà responsabilità dei ranger ripulire

PALERMO – L’abbandono illegale di rifiuti, di ingombranti e di spazzatura, prosegue senza sosta a Palermo. Ogni giorno spuntano nuovi punti di raccolta abusiva. L’ultimo, il più recente, è stato scoperto nel Parco della Favorita, nei pressi della vasca di irrigazione, alle spalle dell’area attrezzata.

La discarica

Pezzi di mobilio, persiane, ma anche libri usati, giacciono in strada nella Riserva naturale orientata che fu giardino dei Borbone. Sarà responsabilità dei ranger ripulire. La Rap, la società per la gestione dei rifiuti del comune di Palermo, non ha infatti competenza all’interno del Parco.