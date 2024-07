Palermo, spazzatura non raccolta: i residenti la incendiano

Diversi cumuli di rifiuti si accatastano lungo le strade

PALERMO – In piena stagione turistica Palermo si presenta con i rifiuti accatastati nei pressi dei cassonetti non svuotati da giorni. Cumuli di spazzatura non raccolta che si trasformano in discariche.

Nel corso della notte i residenti hanno ripreso ad incendiare la spazzatura. Notte di lavoro per i vigili del fuoco impegnati in diversi quartieri periferici.

I roghi

I roghi a Brancaccio e Sperone in viale Giuseppe di Vittorio, al villaggio Santa Rosalia in via Francesco la Fata, via San Raffaele Arcangelo, e in via Generale Vito Artale. Nel quartiere la raccolta è bloccata da giorni nella zona di Bonagia, Falsomiele, Borgo Nuovo e nel quartiere Noce.