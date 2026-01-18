Palermo-Spezia 1-0: al via la ripresa allo stadio “Renzo Barbera” – LIVE

Palermo-Spezia, gara valevole per la 20ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026, è in programma alle ore 17:15 allo stadio “Renzo Barbera”.
Palermo-Spezia: la partita
Articolo in aggiornamento
Ore 18:22 – Prima della ripresa Ceccaroni e Le Douaron entrano in campo al posto di Veroli e Gyasi. Subito dopo l’arbitro fischia l’inizio del secondo tempo
45′ + 1′ – Termina il primo tempo al “Renzo Barbera”. Il Palermo inizia fortissimo la gara andando immediatamente in vantaggio, ma in seguito gli ospiti sono usciti allo scoperto impensierendo più volte Joronen
45′ – Assegnato un minuto di recupero
42′ – Super parata in allungo di Joronen sul colpo di testa di Soleri
40′ – Ammonito Gyasi
33′ – Il Palermo sfiora due volte il gol, prima su cross di Augello dalla sinistra (Pierozzi svirgola) e poi con un colpo di testa che finisce alto del numero 27 dei rosanero con Radunovic già battuto
26′ – Sernicola ci prova da calcio di punizione da posizione interessante, il suo tiro però finisce sulla barriera
21′ – Di Serio sfiora ancora il gol lanciato in verticale da Comotto, il suo destro però viene respinto da Joronen
17′ – Giallo per Mateju
12′ – I ritmi si abbassano leggermente e le due squadre palleggiano di più per gestire la sfera
3′ – Rispondono gli ospiti con Di Serio che calcia in porta da posizione ravvicinata e Veroli di testa alza il pallone sopra la traversa
1′ – GOL DEL PALERMO! I rosanero giocano il primo pallone, Pierozzi di testa appoggia su Pohjanpalo che di tacco serve Segre. Il numero 8 dei siciliani calcia di prima intenzione e spedisce la sfera sotto l’incrocio!
Ore 17:20 – Primo pallone affidato ai rosanero, comincia la gara al “Renzo Barbera”!
Ore 17:18 – Minuto di silenzio per la scomparsa del presidente della Fiorentina Rocco Commisso
Ore 17:15 – Palermo e Spezia fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima della gara
Ore 17:00 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio alle ore 17:15
Ore 16:35 – Squadre in campo per il riscaldamento
Palermo-Spezia: il tabellino
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia, 11 Gyasi (dal 46′ Le Douaron), 13 Bani (C), 19 Bereszynski, 20 Pohjanpalo, 27 Pierozzi, 72 Veroli (dal 46′ Ceccaroni). A disposizione: 1 Gomis, 77 Di Bartolo, 6 Gomes, 14 Vasic, 17 Giovane, 21 Le Douaron, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 32 Ceccaroni. Allenatore: Inzaghi (oggi in panchina D’Angelo).
SPEZIA: 22 Radunovic, 2 Wisniewski, 5 Valoti, 11 Beruatto, 17 Sernicola, 20 Di Serio, 27 Soleri, 29 Cassata (C), 34 Comotto, 37 Mateju, 80 Adamo. A disposizione: 12 Mascardi, 16 Loria, 6 Jack, 7 Verde, 8 Nagy, 9 Artistico, 10 Lapadula, 23 Candela, 31 Aurelio, 32 Vignali, 60 Romano, 80 Kouda, 99 Vlahovic. Allenatore: Donadoni.
ARBITRO: Luca Massimi (Termoli). Primo assistente: Giorgio Peretti (Verona). Secondo assistente: Marco Belsanti (Bari). Quarto ufficiale: Simone Gauzolino (Torino). VAR: Marco Piccinini (Forlì). AVAR: Davide Ghersini (Genova).
MARCATORI: 1′ Segre (P).
NOTE: Ammoniti: Mateju (S), Gyasi (P).