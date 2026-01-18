Palermo-Spezia, ballottaggio sulla trequarti: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Il Palermo torna in campo tra le mura amiche dello stadio “Renzo Barbera” per inaugurare l’anno solare davanti ai propri tifosi. Oggi pomeriggio, a partire dalle 17:15, i rosanero affronteranno lo Spezia nella partita valida per la 20ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026. Palermo-Spezia è una sfida importante in cui il club di viale del Fante punterà sul calore del pubblico rosanero (previste circa 25mila persone) per riprendere la marcia verso le zone di vertice della classifica.

La squadra di Pippo Inzaghi arriva all’appuntamento con una striscia di risultati positivi, pur con l’amaro in bocca per l’ultima giornata (il Mantova ha segnato al 95’ il gol dell’uno a uno). Nelle precedenti uscite i rosa hanno mostrato una grande solidità, raccogliendo 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime cinque sfide. La squadra del capoluogo siciliano occupa attualmente la quarta posizione in classifica a quota 34 punti, a ridosso del podio.

Di contro, lo Spezia sta vivendo una stagione complessa e naviga nelle zone basse della graduatoria. La compagine ligure, affidata alla guida di Roberto Donadoni, occupa il diciottesimo posto con 19 lunghezze e ha assoluto bisogno di punti per uscire dalla zona retrocessione. Nelle ultime cinque partite i bianconeri hanno collezionato 2 vittorie e 3 sconfitte, arrivando al match del “Barbera” dopo il passo falso esterno contro il Sudtirol (2-1).

Palermo-Spezia: le probabili formazioni

Il Palermo di mister Inzaghi dovrebbe affidarsi al solito 3-4-2-1. In difesa resta il ballottaggio tra Bereszynski e Peda per completare il reparto con Bani e Ceccaroni (quest’ultimo ha avuto la febbre, se non dovesse essere pronto c’è Veroli). Tra i pali confermatissimo Joronen. A centrocampo, spazio alla coppia Ranocchia-Segre, con Pierozzi titolare a destra e Augello a sinistra. Sulla trequarti, Palumbo sarà affiancato da Vasic o Gyasi (entrambi in vantaggio su Le Douaron), a supporto del bomber finlandese Joel Pohjanpalo.

Lo Spezia di mister Donadoni dovrebbe rispondere con un compatto 3-5-2. In porta agirà Radunovic, protetto dalla linea a tre composta da Wisniewski, Hristov e Mateju (ex della gara). La fitta linea di centrocampo vedrà Sernicola e l’altro ex Aurelio sulle fasce, con Cassata in cabina di regia e Nagy e Kouda ai suoi fianchi. In attacco, fari puntati sulla coppia composta Artistico e Di Serio.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Vasic; Pohjanpalo.

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Wisniewski, Hristov, Mateju; Sernicola, Nagy, Cassata, Kouda, Aurelio; Artistico, Di Serio.