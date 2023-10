Palermo-Spezia, dubbi solo in mediana per Corini: le probabili formazioni

Corini perde Di Mariano a poche ore dal match

2' DI LETTURA

PALERMO – Un “Renzo Barbera” che viaggia spedito verso il pienone si prepara ad essere il palcoscenico della gara tra Palermo e Spezia. Questa sera, a partire dalle 20.30, i rosanero scenderanno in campo per l’impegno casalingo contro la compagine di Alvini, retrocessa l’anno scorso dalla Serie A. Previsto il pubblico delle grandi occasioni nell’impianto sportivo di viale del Fante, con il numero di tifosi che potrebbe arrivare a sfiorare anche i trentamila presenti.

La squadra guidata dal tecnico Eugenio Corini, al rientro dalla sosta per le nazionali, punta a vincere davanti ai propri sostenitori e a proseguire la striscia positiva di risultati ottenuti fino a questo momento. Tre vittorie di fila per i rosanero, arrivate tutte dopo la sconfitta tra le mura amiche con il Cosenza. Sono 19, invece, i punti fatti fino a questo momento in Serie B. Sul piatto, per i siciliani, c’è il secondo posto attualmente occupato dal Catanzaro a quota 21, complice anche la sconfitta del Venezia contro la Reggiana (calabresi che, però, hanno giocato tutte le partite in stagione, mentre il Palermo ha sempre una gara in meno da recuperare contro il Brescia).

La compagine ligure, invece, arriva al “Barbera” in un periodo altalenante per risultati e prestazioni. Nonostante le aspettative fossero alte, i bianconeri per ora non sono riusciti a esprimere tutto il loro potenziale in questo campionato cadetto. In otto gare giocate fino a questo momento, lo Spezia ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e quattro sconfitte, ritrovandosi così nella zona play-out della graduatoria con 6 lunghezze a referto.

Le probabili formazioni

L’allenatore di Bagnolo Mella può contare su quasi tutta la sua rosa a disposizione. Recuperato Valente, però, Corini ha perso ancora Di Mariano per un infortunio registrato poche ore prima del match. Restano ai box anche Buttaro e Coulibaly. Pochi dubbi, dunque, nel 4-3-3 di mister Corini. Aurelio dovrebbe partire dal primo minuto, con Lund pronto a subentrare a partita in corso. In mediana, cabina di regia affidata a Stulac con Henderson a destra e uno tra Segre e Gomes a sinistra. Tridente d’attacco titolare confermato per i rosanero.

Solito 3-4-1-2 per Massimiliano Alvini che occupa il posto sulla panchina della squadra ospite. Lo Spezia mette sul terreno di gioco un buon equilibrio tra qualità tecnica e fisicità, con diversi calciatori reduci proprio dalla retrocessione dalla massima serie e rimasti a giocare per la compagine ligure in serie cadetta. Tra i bianconeri, occhio all’ex Palermo Salvatore Elia, esterno di spinta nella formazione di Alvini.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Aurelio; Henderson, Stulac, Gomes; Insigne, Brunori, Di Francesco.

SPEZIA (3-4-1-2): Zoet; Amian, Nikolau, Bertola; Elia, Esposito S., Bandinelli, Reca; Kouda; Esposito P., Antonucci.