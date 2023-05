Palermo, spiragli per l’assunzione dei 56 Oss di Villa Sofia-Cervello

Stamattina un sit-in di protesta davanti alla Presidenza della Regione

PALERMO – Spiragli per l’assunzione dei 56 operatori sociosanitari di Villa Sofia-Cervello esclusi dalle stabilizzazioni. Oggi si è tenuto un sit-in di protesta davanti a Palazzo d’Orleans promosso dai sindacati Usb e Nursind.

Durante la manifestazione le sigle sono state ricevute dal capo di gabinetto della Presidenza della Regione, Salvatore Sammartano che ha illustrato il percorso intrapreso dal governo a salvaguardia di questi lavoratori.

“Registriamo un altro piccolo passo avanti – spiegano Alfredo Guerriero e Fabrizio Bilello del Nursind – in quanto è stato confermato che l’assessorato sta portando avanti la ricognizione del personale nelle aziende in base alla quale non è escluso che il personale in esubero possa essere assorbito in altre aziende sanitarie. Sono programmati altri incontri anche col prefetto di Palermo, la battaglia non è finita, diciamo basta a ulteriori mini proroghe e rivendichiamo il diritto per questi lavoratori a una stabilizzazione”.