Palermo, stadio Renzo Barbera: approvato l’emendamento di Milazzo

Lavoriamo con determinazione, afferma il capogruppo di FdI

PALERMO – Oggi si compie un ulteriore passo in avanti verso il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Amministrazione: rendere il Renzo Barbera uno stadio moderno, efficiente e all’altezza delle ambizioni della città di Palermo, favorendo al contempo nuove opportunità di sviluppo economico, turistico e sociale per il territorio.

Palermo, emendamento approvato

L’inserimento nel DUP, strumento fondamentale di programmazione del bilancio di previsione dell’Ente, consentirà di procedere speditamente alla nuova convenzione e alla successiva approvazione del progetto finalizzato al rilancio dello stadio Renzo Barbera, accelerando così il percorso amministrativo necessario alla concreta attuazione degli interventi previsti.

“Lavoriamo con determinazione – dichiara Giuseppe Milazzo, capogruppo di FdI – affinché Palermo possa disporre di infrastrutture adeguate alla propria storia e al proprio prestigio. Il Renzo Barbera è un simbolo della nostra identità cittadina e investire nella sua riqualificazione significa investire nel futuro della città, nello sport e nei giovani”.

L’Amministrazione continuerà a operare in sinergia con tutte le istituzioni coinvolte, nella convinzione che il rilancio dello stadio rappresenti una priorità strategica non soltanto per la tifoseria rosanero, ma per l’intera comunità.