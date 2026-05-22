 Palermo, Stadio Barbera: approvato l'emendamento di Milazzo
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Palermo, stadio Renzo Barbera: approvato l’emendamento di Milazzo

palermo
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Lavoriamo con determinazione, afferma il capogruppo di FdI
sport
di
1 min di lettura

PALERMO – Oggi si compie un ulteriore passo in avanti verso il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Amministrazione: rendere il Renzo Barbera uno stadio moderno, efficiente e all’altezza delle ambizioni della città di Palermo, favorendo al contempo nuove opportunità di sviluppo economico, turistico e sociale per il territorio.

Palermo, emendamento approvato

L’inserimento nel DUP, strumento fondamentale di programmazione del bilancio di previsione dell’Ente, consentirà di procedere speditamente alla nuova convenzione e alla successiva approvazione del progetto finalizzato al rilancio dello stadio Renzo Barbera, accelerando così il percorso amministrativo necessario alla concreta attuazione degli interventi previsti.

“Lavoriamo con determinazione – dichiara Giuseppe Milazzo, capogruppo di FdI – affinché Palermo possa disporre di infrastrutture adeguate alla propria storia e al proprio prestigio. Il Renzo Barbera è un simbolo della nostra identità cittadina e investire nella sua riqualificazione significa investire nel futuro della città, nello sport e nei giovani”.

L’Amministrazione continuerà a operare in sinergia con tutte le istituzioni coinvolte, nella convinzione che il rilancio dello stadio rappresenti una priorità strategica non soltanto per la tifoseria rosanero, ma per l’intera comunità.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI