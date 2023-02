Palermo, mozione per intitolare una strada a Biagio Conte

Il voto è arrivato all'unanimità dalla sesta commissione consiliare

PALERMO – Una mozione per intitolare a Fratel Biagio il tratto di strada (già Via Tiro a Segno) che da Corso dei Mille arriva sino ad angolo con Via Archirafi, dove è attiva, ormai da oltre 30 anni, la Missione Speranza e Carità, la prima struttura voluta e creata dall’indimenticabile Amico degli ultimi.

Questo lo scopo della mozione votata all’unanimità, presentata dalla sesta commissione consiliare presieduta da Ottavio Zacco e composta da Giuseppe Lupo, Teresa Leto, Dario Chinnici e Leonardo Canto.

Un riconoscimento da parte della città di Palermo a Fratel Biagio per le sue opere di Carità e per aver donato la propria vita ai poveri scuotendo le coscienze della società civile attraverso iniziative di disobbedienza civile.

Un ulteriore segnale di ringraziamento a nome dei palermitani per le opere di assistenza ai poveri ed ai più bisognosi per il fratello missionario laico deceduto il 12 gennaio proprio vicino alla “sua gente” nella Cittadella del Povero e della Speranza.

“Contestualmente abbiamo votato una mozione per favorire l’inclusione sociale dei soggetti svantaggiati e a porre in essere tutte le azioni necessarie per l’accesso alla residenza anagrafica, indispensabile per garantire l’esercizio dei diritti di cittadinanza, a semplificare l’accesso alla residenza virtuale dei soggetti fragili e in marginalità adulta”.

Lagalla: “Grazie al consiglio comunale per aver approvato la mozione”

“Ringrazio il Consiglio comunale per aver approvato la mozione presentata dalla sesta Commissione consiliare per l’intitolazione di una strada a fratel Biagio Conte, scomparso lo scorso 12 gennaio – ha dichiarato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla -. Un passaggio che fa seguito all’iniziativa mia e della Giunta di dedicare una via al missionario laico, espressa anche attraverso un atto di indirizzo, e alla quale tenevo particolarmente, come avevo detto nel giorno del suo funerale. Un gesto simbolico – ha concluso il sindaco -, ma doveroso nei confronti di un uomo che ha dedicato la sua vita ai bisognosi, agli ultimi e ha lasciato un ricordo indelebile nella città“.