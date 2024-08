Appuah si presenta: “Palermo grande club, c’è un progetto importante”

L'attaccante: "I tifosi fanno parte della famiglia"

Stredair Appuah, nuovo esterno offensivo del Palermo, si è presentato ai microfoni ufficiali del club da Veronello. I rosanero stanno preparando la sfida contro il Parma in programma domenica 11 agosto al “Tardini”. Il classe 2004 francese, dunque, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua scelta di vestire la maglia del club del capoluogo siciliano.

“Sono molto felice di essere qui. Il Palermo è un grande club, c’è un progetto importante. Ho parlato con molti giocatori francesi, come Gomes, e tutti mi hanno consigliato di venire qui. Scendere in campo davanti a 35.000 persone ti motiva a giocare al massimo e a dare il tuo cuore ai tifosi”.

“Il Palermo fa parte del City Football Group, il più importante gruppo calcistico al mondo – aggiunge Appuah -. Volevo essere parte di questo progetto e dimostrare quello che posso fare in campo. È stata una decisione facile venire qui. Ho parlato con la mia famiglia, con i miei amici e con il direttore sportivo che mi ha convinto a venire qui. Quando il Palermo ha mostrato interesse nei miei confronti non ci ho pensato due volte”.

Chi è Stredair Appuah

Sulla posizione in campo, è lo stesso Appuah che spiega le sue caratteristiche: “Nella mia carriera ho giocato in molte posizioni, ma preferisco giocare sugli esterni, sia sulla fascia destra che su quella sinistra”.

“Il primo giorno che sono arrivato ero un po’ emozionato, tutti sono stati gentili con me – ha spiegato l’attaccante -. I miei compagni mi hanno dato il benvenuto, specialmente il capitano e i calciatori francesi. È stato facile ambientarmi. Qui tutti lavorano sodo. Naturalmente tutti vogliamo far parte della formazione titolare, ma la competizione è sana e serve a motivarci a vicenda”.

“È un grande orgoglio indossare la maglia rosanero. Sono cresciuto guardando giocare Cavani e Dybala che mi hanno fatto venire voglia di giocare nel campionato italiano. Non vedo l’ora di indossare questa bellissima maglia, sarà una grande emozione. I tifosi del Palermo sono fantastici, mi è capitato di vederli anche su internet. Ogni volta non sembra che ci siano undici giocatori in campo, ma dodici. I tifosi sono molto passionali, fanno di tutto per venire allo stadio e per stare vicini alla squadra. Non sono solo semplici tifosi ma fanno parte della famiglia”, ha concluso Appuah.