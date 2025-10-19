Palermo, striscione allo stadio per Paolo: “Sempre nei nostri cuori”

L'omaggio dei sostenitori rosanero

PALERMO – “Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia sarai per sempre nei nostri cuori”. Recita così lo striscione esposto sugli spalti dello stadio Renzo Barbera dai tifosi del Palermo per ricordare Paolo Taormina, il ventunenne ucciso con un colpo di pistola nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre nel cuore della movida del capoluogo siciliano.

Un altro striscione è presente alla curva nord: “Abbiate il coraggio di difendere i più deboli.

Paolo eroe di questi tempi”.

L’omaggio dei sostenitori rosanero è arrivato nel pre partita di Palermo-Modena, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B, ed è stato accompagnato da un lunghissimo applauso e dal coro “Paolo vive”.

Presenti oggi in tribuna allo stadio Barbera anche i familiari del giovane. Per l’omicidio di Taormina, gestore del pub O’ Scrusciu, in via Spinuzza, è stato fermato il ventottenne originario del quartiere palermitano dello Zen, Gaetano Maranzano, che ha confessato il delitto.

La diretta del match