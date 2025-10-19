Palermo-Modena 1-0: termina il primo tempo al “Renzo Barbera” – LIVE

Palermo-Modena, match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie B, mette in palio il primo posto in classifica del campionato cadetto.
Palermo-Modena: la partita
Articolo in aggiornamento
45′ + 4′ – Termina il primo tempo al “Barbera”. I rosanero tornano negli spogliatoi in vantaggio di un gol grazie al tiro vincente di Segre. Nella ripresa il Modena proverà a riaprire la gara
45′ – Assegnati quattro minuti di recupero
44′ – Ancora un’occasione per il Palermo, sempre con un cross proveniente dalla corsia di sinistra da Augello. Sul pallone arriva Brunori che prova la zampata vincente ad anticipare tutti ma non centra la porta
32′ – GOL DEL PALERMO! Segre sfrutta un pallone messo in area da Augello e non colpito da nessuno. Il numero 8 dei rosanero calcia al volo sul rimbalzo e batte Chichizola da posizione ravvicinata!
29′ – Ci prova Ranocchia dal limite dell’area, il suo tiro al volo però finisce alto
23′ – Gliozzi tenta una sforbiciata in area dei rosanero, palla al lato della porta difesa da Joronen
18′ – Giallo anche per Segre
17′ – Ammonito Gerli
8′ – Tonoli non ce la fa, al suo posto entra Dellavalle. Chichizola intanto si rialza e può proseguire l’incontro
6′ – Anche Chichizola si accascia, il portiere del Modena ha bisogno del supporto medico
4′ – Tonoli esce dal campo, forse non riesce a proseguire la gara
2′ – Tonoli resta a terra dopo uno scontro di gioco con Brunori, serve l’intervento dello staff medico modenese
Ore 15.03 – Batte la squadra ospite, comincia la partita al “Barbera”!
Ore 14.59 – Palermo e Modena fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima della gara
Ore 14.45 – Squadre negli spogliatoi, si comincia alle 15.00
Ore 14.25 – Lo stadio si colora interamente di rosanero, i calciatori entrano in campo per il riscaldamento
Palermo-Modena: il tabellino
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia, 20 Pohjanpalo, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 30 Avella, 6 Gomes, 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 21 Le Douaron, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.
MODENA: 1 Chichizola, 5 Sersanti, 7 Zampano, 8 Santoro, 9 Gliozzi, 16 Gerli (C), 20 Nieling, 23 Di Mariano, 28 Adorni, 77 Tonoli, 98 Zanimacchia. A disposizione: 22 Pezzolato, 3 Ponsi, 6 Magnino, 10 Caso, 11 Mendes, 17 Massolin, 18 Pyythia, 19 Nador, 25 Dellavalle, 29 Cotali, 33 Cauz, 92 Defrel. Allenatore: Sottil.
ARBITRO: Daniele Chiffi (Padova). Primo assistente: Marcello Rossi (Biella). Secondo assistente: Gilberto Laghezza (Mestre). Quarto ufficiale: Fabrizio Pacella (Roma 2). VAR: Gianluca Aureliano (Bologna). AVAR: Emanuele Prenna (Molfetta).
MARCATORI: 32′ Segre (P).
NOTE: Ammoniti: Gerli (M), Segre (P).