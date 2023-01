Palermo, Stulac assente fino a fine aprile

Il centrocampista si è recato a Londra per ulteriori indagini strumentali

PALERMO – Il centrocampista del club rosanero Leo Stulac, che alla vigilia della gara contro il Brescia ha rimediato una lesione distrattiva nella regione miotendinea del semitendinoso della coscia sinistra, è stato sottoposto ad ulteriori indagini strumentali che hanno evidenziato anche una lesione parziale del tendine dello stesso muscolo.

Il calciatore del Palermo è stato visitato a Londra dal prof. Fares Haddad, consulente ortopedico specialista nel trattamento delle lesioni muscolo-tendinee, che ha optato per un trattamento conservativo con una previsione di “return to performance” programmata per l’ultima settimana del mese di aprile 2023.