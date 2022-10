Palermo-Südtirol, Mateju: “Se facciamo gol vinciamo la partita”

"Non è importante il ruolo in cui gioco, mi interessa aiutare la squadra"

PALERMO – Ales Mateju, difensore del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara contro il Südtirol persa con il risultato finale di 1-0 dai rosanero: “A Manchester abbiamo lavorato bene. Nel primo tempo abbiamo preso gol e nella ripresa abbiamo tentato di segnare. Alla fine abbiamo perso comunque, non c’è molto da dire. Penso che manca un po’ di fortuna. Negli ultimi 10 metri della loro area abbiamo crossato, ma manca un po’ di aggressività. Nella ripresa abbiamo giocato meglio, loro non hanno fatto nulla. Manca solo il gol, se facciamo gol riusciamo a vincere la partita. Per me è importante aiutare la squadra, a prescindere dal ruolo in cui gioco. Se il mister mi vede come terzino sinistro gioco a sinistra. Per me è importante il contributo che posso dare alla squadra”.