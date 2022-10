Palermo-Südtirol 0-1: al via la ripresa del match LIVE

La diretta testuale della sfida tra i rosanero e la squadra di Bolzano

4' DI LETTURA

PALERMO – Prima sfida nella storia calcistica tra Palermo e Südtirol al “Renzo Barbera”. La compagine di Eugenio Corini sfida quella di mister Bisoli in occasione della settima giornata del campionato di Serie B. I rosanero tornano nell’impianto sportivo di viale del Fante e inaugurano il mese di ottobre all’insegna delle partite casalinghe: ben tre match su cinque infatti il Palermo li giocherà in casa.

La squadra di Bolzano, reduce da tre risultati utili consecutivi, arriva nel capoluogo siciliano per la prima volta e ritrova il centrocampista Jeremie Broh, tornato in Sicilia dopo il prestito della passata stagione. Entrambe le compagini sono promosse dalla Serie C, gli ospiti da primi in classifica, i rosanero dopo aver vinto i playoff.

Il tecnico del Palermo, per la gara contro il Südtirol, non opta per il solito 4-3-3 ma decide di tornare al 4-2-3-1. Pigliacelli occupa il posto tra i pali, sulle corsie laterali in difesa ci sono Mateju e Buttaro; i centrali in campo sono Nedelcearu e Marconi. In mediana agiscono Segre e Stulac, mentre alle spalle di Brunori il trio offensivo è composto da Di Mariano, Floriano ed Elia.

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio in programma alle ore 14.00. Primo pallone affidato alla squadra ospite, che attacca da sinistra verso destra in completo bianco; il Palermo, invece, scende in campo con maglia rosa e pantaloncini neri. L’arbitro fischia, inizia il match del “Barbera”. Floriano al 3′ impegna Poluzzi con un tiro da fuori area, il portiere manda in corner la conclusione insidiosa. Nei minuti successivi le squadre si studiano cercando di trovare gli spazi ideali per poter far male. Al 16′ calcio di punizione per il Palermo dal limite dell’area di rigore dopo un ottimo inserimento di Elia mandato a terra irregolarmente da Masiello; sul pallone va Stulac che calcia ma colpisce la barriera. Sugli sviluppi dell’azione parte un contropiede del Südtirol che può diventare pericoloso ma che viene arginato dalla difesa rosanero. Minuto numero 20, la squadra ospite va in vantaggio! Pigliacelli tenta il rinvio lungo ma trova nella stessa direzione Odogwu che mette a segno il gol del vantaggio della compagine di Bisoli.

Il Palermo prova a reagire dopo il gol subito, ma non riesce a costruire azioni offensive che possano essere pericolose per il reparto difensivo avversario. Elia al 35′ prova la conclusione al volo da fuori area, la sfera non centra la porta difesa da Poluzzi. Tre minuti dopo prova a rendersi pericoloso Mazzocchi con un inserimento sulla conclusione smorzata del compagno, Pigliacelli però si fa trovare pronto e para il tiro. Al 42′ Stulac serve in area Brunori con un pallonetto che mette il numero 9 del Palermo solo davanti la porta: il centravanti dei rosanero calcia al volo con il mancino ma la sfera finisce alta sopra la traversa. Un paio di minuti dopo, conclusione pericolosa di Pompetti da fuori area che sfiora il palo alla sinistra di Pigliacelli. Al termine dei due minuti di recupero, l’arbitro manda tutti negli spogliatoi. Il primo tempo di Palermo-Südtirol termina 0-1.

SECONDO TEMPO

Prima dell’inizio della ripresa, mister Corini effettua tre cambi: escono Buttaro, Stulac e Floriano che cedono il posto a Sala, Damiani e Soleri. Anche il tecnico ospite Bisoli effettua un cambio, dentro Rover al posto di Casiraghi. Subito dopo il direttore di gara fischia l’inizio del secondo tempo. Passano pochi secondi ed Elia si inserisce tra due difensori avversari cadendo in area di rigore, l’arbitro fischia il penalty! Subito dopo però arriva la comunicazione del VAR per rivedere l’intervento: on field review per il direttore di gara che, dopo aver rivisto l’azione appunto, annulla il calcio di rigore. Elia non è stato toccato dal difensore avversario. Al 52′ arrivano altre sostituzioni per il Südtirol: escono Berra e Pompetti, entrano Schiavone e D’Orazio. Passato un giro di lancette il Palermo colpisce la traversa dopo un cross di Di Mariano deviato. Al 57′ Rover supera Mateju in area di rigore e prova a calciare in diagonale da posizione ravvicinata, Pigliacelli è reattivo e para. I rosanero, dall’inizio della ripresa, ha aumentato i ritmi alla ricerca del gol del pareggio. Al 63′ entra in campo Carretta al posto di Belardinelli, fermato dai crampi.

IL TABELLINO

PALERMO: 22 Pigliacelli, 7 Floriano (cap.; dal 46′ Soleri), 8 Segre, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 15 Marconi, 16 Stulac (dal 46′ Damiani), 18 Nedelcearu, 25 Buttaro (dal 46′ Stulac), 37 Mateju, 77 Elia. A disposizione: 12 Massolo, 2 Pierozzi, 3 Sala, 5 Gomes, 14 Broh, 19 Vido, 21 Damiani, 27 Soleri, 28 Saric, 30 Valente, 34 Devetak, 79 Lancini. Allenatore: Corini.

SUDTIROL: 1 Poluzzi, 2 Berra (dal 52′ Schiavone), 9 Mazzocchi, 16 Belardinelli (dal 63′ Carretta), 17 Casiraghi (dal 46′ Rover), 19 Zaro, 21 Tait (cap.), 23 Pompetti (dal 52′ D’Orazio), 26 De Col, 55 Masiello, 90 Odogwu. A disposizione: 22 Iacobucci, 33 Dregan, 4 Curto, 6 Barison, 10 Carretta, 11 D’Orazio, 18 Rover, 24 Davi, 28 Kofler, 30 Crociata, 37 Capone, 88 Schiavone. Allenatore: Bisoli.

ARBITRO: Paterna (Teramo). Assistenti: Schirru (Nichelino) – Niedda (Ozieri). Quarto Ufficiale: Gigliotti (Cosenza). VAR: Serra (Torino). AVAR: Pagliardini (Arezzo).

MARCATORI: Odogwu (20′).

NOTE: Ammoniti: Masiello, Buttaro, Di Mariano, Tait, Marconi, Berra.