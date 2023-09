Palermo-Sudtirol, info e prezzi sui biglietti della gara del “Barbera”

Rosanero in casa domenica 1 ottobre

PALERMO – Inizia dalle 16.30 di lunedì 25 settembre la vendita dei biglietti per assistere alla gara tra Palermo e Sudtirol, valevole per l’ottava giornata di Serie B e in programma domenica 1 ottobre alle ore 16.15 allo stadio “Renzo Barbera”.

I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 16.10 del giorno stesso della partita o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:



– il sito Vivaticket

– i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

– il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera

Dettaglio prezzi biglietti

Settore Intero Donne, Over 65 (nati entro il 31 dicembre 1958), Under 16 (nati dall’1 gennaio 2007) Curve 18 € 14 € Gradinata (anello superiore) 23 € 18 € Gradinata (anello inferiore) 28 € 23 € Tribuna Laterale 39 € 31 € Tribuna Centrale 60 € 45 € Tribuna Centralissima 85 € 65 €

SETTORE OSPITI: i residenti nella regione Trentino-Alto Adige potranno acquistare esclusivamente tagliandi per il settore ospiti al prezzo di € 18 fino alle ore 19.00 di sabato 30 settembre.

INDICAZIONI PER PERSONE DISABILI: i disabili potranno fare richiesta fino alle ore 23.59 del 26/09/2023. Non verranno prese in considerazione richieste arrivate dopo tale data. CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO

La società di viale del Fante raccomanda di arrivare allo stadio con largo anticipo per agevolare le procedure d’ingresso.