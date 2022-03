Suolo pubblico: l’assessore Cettina Martorana incontra gli esercenti

L'incontro in vista della fine del periodo pandemico

PALERMO – L’assessora alle Attività Economiche, Cettina Martorana ha incontrato ieri, da remoto, i rappresentanti dei pubblici esercizi.

Erano presenti per Assoimpresa, Alfonso Zambito, per Confcommercio-Fipe, Antonio Cottone e per Confesercenti, Michele Sorbera, i quali hanno rappresentato le esigenze dei ristoratori in vista della fine del periodo di pandemia, auspicando il mantenimento delle deroghe al “regolamento per la concessione di suolo pubblico per attività di ristoro all’aperto” ancora per un certo lasso di tempo.

L’assessora ha confermato l’attenzione nei confronti dei ristoratori, anticipando che già «da alcune settimane gli uffici stanno lavorando a ipotesi di proroga delle deroghe e che il tema sarà oggetto di ulteriore confronto con la Commissione Attività Produttive con la quale nei giorni scorsi è stato condiviso un percorso».

I rappresentanti – su raccomandazione dell’Assessore – si sono impegnati a sensibilizzare i loro associati al massimo rispetto dei limiti degli spazi concessi.

Nel corso della riunione, inoltre, è stata chiesta conferma dell’avvenuta definizione dell’equo ristoro spettante all’AMAT per l’utilizzo degli stalli blu. A tal proposito, Martorana ha comunicato che «l’importo definitivo del ristoro sarà assai inferiore rispetto a quello originariamente previsto, preannunciando che i ristoratori riceveranno a breve apposita comunicazione anche ai fini del conguaglio».

