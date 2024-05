Palermo, svaligiate due casseforti in corso dei Mille e via Villagrazia

Nel mirino un supermercato Conad e una comunità terapeutica

PALERMO – Due furti a Palermo ai danni di due casseforti. La prima quella del Conad in corso dei Mille, la seconda in una comunità terapeutica.

I ladri si sono aperti un varco nella saracinesca, poi si sono diretti verso la cassaforte e con un flex sono riusciti ad aprirla, fuggendo subito dopo con i soldi dell’incasso, circa 5 mila euro.

Il colpo è riuscito nonostante l’allarme fosse collegato alla sala operativa dei vigilanti. I metronotte non hanno notato nulla di strano e sono andati via. Poi i ladri sono tornati e sono riusciti a ripulire la cassaforte.

Un altro furto è stato messo a segno in una comunità terapeutica che si trova in via Villagrazia a Palermo. Anche in questo caso, i ladri hanno preso di mira la cassaforte. Sono riusciti a darsi alla fuga, indisturbati, con circa mille e cinquecento euro.

Non ci sarebbero in questo caso segni di effrazione. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.