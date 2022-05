Palermo, svelati gli orari delle gare di andata e ritorno con la V. Entella

A Chiavari match in serale

PLAYOFF SERIE C

PALERMO – Il sito ufficiale del Palermo ha già programmato il countdown in vista della sfida contro la Virtus Entella, in programma martedì 17 maggio a Chiavari. Contro i liguri, infatti, il club rosanero giocherà il secondo turno nazionale dei playoff di Serie C dopo aver vinto il doppio confronto con la Triestina.

Mantenuto lo status di testa di serie, la compagina guidata da Silvio Baldini giocherà la gara di ritorno in casa e a parità di risultato e di diferrenza reti avrà la possibilità di accedere alle Final Four.

Virtus Entella-Palermo, duqnue, è in programma alle ore 20.30 allo stadio Comunale di Chiavari. Il match di ritorno, invece, che si giocherà sabato 21 maggio allo stadio “Renzo Barbera”, avrà inizio alle ore 18.00.