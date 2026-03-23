Palermo, sviene in casa e si salva grazie all’incendio dell’abitazione

A lanciare l'allarme i vicini che hanno chiamato i vigili del fuoco

PALERMO – Uno studente universitario è svenuto nel suo appartamento a causa di un picco glicemico. È riuscito a salvarsi grazie all’allarme lanciato perché nell’appartamento, che si trova nella zona di Corso Calatafimi a Palermo, stava divampando un incendio.

Il giovane aveva messo a bollire del riso per il pranzo. Ha avuto un picco glicemico ed è svenuto. Il pentolino ha preso fuoco e il fumo ha invaso la stanza. I vicini hanno lanciato l’allarme e sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno trovato lo studente riverso per terra in cucina.

I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’immobile e affidato ai sanitari del 118 lo studente che è stato trasportato all’ospedale Civico dove i medici sono riusciti a salvarlo.

“Sono stati attimi concitati – racconta un soccorritore – Senza l’allarme scattato per l’incendio non sappiamo se le conseguenze per il giovane potessero essere più serie”.