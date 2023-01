Palermo, tappa a Vicari per l’Open day itinerante dell’Asp

Tutte le prestazioni erogate

PALERMO – Proseguirà domani a Vicari l’Open day itinerante, l’iniziativa di prevenzione con i camper dell’Asp di Palermo. In via Martino e nei locali attigui del centro sociale Pippo Pecoraro, sarà allestito il villaggio della salute, dove dalle 10 alle 16.30 gli utenti del comprensorio avranno la possibilità di ricevere la somministrazione del vaccino o di aderire agli screening.

Gli operatori dell’Asp garantiranno una serie di esami: mammografia (screening del tumore della mammella per donne di età compresa tra 50 e 69 anni); Pap test o Hpv test (per donne di età compresa tra 25 e 64 anni); distribuzione del Sof test (persone tra 50 e 69 anni nell’ambito dello screening del tumore del colon retto); screening cardiovascolare; screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse (Hiv, Epatite C e Sifilide); vaccinazioni anticovid, antinfluenzali e pediatriche; screening di massa per il coronavirus (con tampone rapido); sportello amministrativo. Per velocizzare le procedure propedeutiche alle prestazioni, l’Azienza sanitaria provinciale di Palermo invita gli utenti a registrarsi sulla sezione “Asp Itinerante” del portale dedicato: https://portale.asppalermo.org/