Tari e aliquote Imu, arriva l’ok di Sala delle Lapidi

Si tratta di due atti necessari prima del voto sul bilancio

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla raccoglie a Sala delle Lapidi l’approvazione a maggioranza di due delibere propedeutiche all’approvazione del Bilancio. Si tratta di un’integrazione del regolamento di applicazione della Tari, la tassa sui rifiuti, e della conferma delle aliquote Imu (seppure al massimo livello previsto dalla legge).

“Sono due delibere che assumono un doppio valore di rilevanza – ha detto Lagalla questo pomeriggio in aula – in primo luogo perché sono funzionali all’approvazione del bilancio e dunque costituiscono la premessa per raggiungere l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa comunale e ne permettono la piena capacità di spesa. In secondo luogo perche entrambe vanno verso la pacificazione sociale dell’utenza fiscale. Si vogliono evitare oneri eccessivi a carico dei contribuenti. Sono provvedimenti non solo dovuti ma anche necessari”.

Lagalla ha ringraziato gli uffici per l’istruzione dei provvedimenti e l’assessore al Bilancio e vicesindaco Carolina Varchi che ha curato le due delibere ma che non era in aula perché impegnata fuori città in quanto deputato nazionale. Adesso per il Consiglio comunale si avvierà un tour de force, con riunioni quotidiane, con l’intento di approvare il Bilancio entro la fine del mese.