Palermo, tentano di rubare due auto in via Oreto: arrestati

Decisivo l'intervento di un agente libero dal servizio

PALERMO – Tre palermitani di 25, 22 e 18 anni, accusati di tentato furto aggravato in concorso, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato.

La scorsa notte un agente libero dal servizio, rientrando a casa, ha notato in via Oreto tre persone sospette, uno dei quali armeggiava su un’auto in sosta, mentre gli altri due facevano da palo.

L’agente ha chiamato la sala operativa e quando i poliziotti sono arrivati i tre hanno cercato di fuggire a bordo di una Fiat 600 ma sono stati bloccati e arrestati.