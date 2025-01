Palermo, tentata rapina in un bar: ladri messi in fuga dai dipendenti

Scassinata una tabaccheria con il metodo della spaccata

PALERMO – Due giovani armati di pistola hanno tentato di rapinare un bar in via Galatea, a Palermo. I due sono arrivati ​​a bordo di un’auto, probabilmente rubata, e urlando hanno minacciato il personale in servizio e chiesto i soldi in cassa.

La pistola giocattolo e la fuga

Qualcuno si sarebbe accorto che l’arma era una pistola giocattolo e così i due sono stati messi in fuga dallo stesso personale.

Secondo gli investigatori, i due potrebbero essere gli stessi rapinatori che in questi giorni hanno tentato un furto presso un distributore Esso in via Nicoletti, anche in questo caso il titolare li ha messi in fuga.

Spaccata in una tabaccheria

Ladri in azione, anche, in una tabaccheria in via Michele Fanara nella zona di Boccadifalco a Palermo. In due sono riusciti a scassinare l’ingresso e si sono introdotti nei locali dell’esercizio commerciale portando via soldi che si trovavano in cassa e diverse stecche di sigarette. Il bottino è da quantificare.

È l’ennesima spaccata di questi ultimi mesi nel capoluogo su cui indaga la polizia di Stato. Gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza dei tabacchi e quelle della zona per risalire agli autori del colpo.