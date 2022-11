Il titolare dell'attività di via Paolo Paternostro ringrazia la polizia

1' DI LETTURA

PALERMO – La polizia ha arrestato un ladro che in pieno giorno ha rotto la finestra dell’enoteca Buonivini, in via Paolo Paternostro, e ha cercato di portare via diverse bottiglie.

Qualcuno ha visto quanto stava succedendo e, dato l’allarme, sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno bloccato un giovane.

“Vogliamo ringraziare – dice il titolare Claudio Conte – in questa giornata un po’ movimentata la polizia di stato e la Securpol per il magnifico lavoro svolto”.