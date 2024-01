Palermo, tentato furto in un ufficio Asp: infermiera mette in fuga i ladri

Due ladri hanno tentato di scardinare una porta

PALERMO – A dare l’allarme è stata, ieri pomeriggio, un’infermiera. Ha sentito i ladri che tentavano di scardinare, senza riuscirci, una porta. Fallisce l’irruzione all’ufficio protesi dell’Asp in via del Cedro a Palermo. Nel mirino il presidio Tommaso Natale-Sferracavallo dell’Azienda sanitaria provinciale. La presenza della donna ha spaventato e messo in fuga i due ladri. Sull’episodio indagano i carabinieri. Un nuovo episodio che allunga la lista degli assalti ai danni delle strutture sanitarie in città.