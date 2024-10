Palermo, tentato omicidio in centro storico: arrestato un romeno

L'operazione delle squadre mobili del capoluogo e di Catania

PALERMO – Ad agosto la rissa in una casa del centro storico di Palermo in cui sferrò una coltellata a un connazionale. Ora l’arresto di un 37enne romeno, fermato dagli agenti della squadra mobile del capoluogo in collaborazione con i colleghi di Catania. Dovrà rispondere di tentato omicidio aggravato dall’utilizzo di un’arma.

Le indagini sono iniziate dalla lite avvenuta lo scorso 20 agosto all’interno di un’abitazione di via Montesanto. Il rumeno, probabilmente ubriaco, avrebbe sferrato una violenta coltellata al torace del connazionale. La compagna della vittima è riuscita a salvare la vittima dell’accoltellamento grazie alla tempestiva chiamata delle forze dell’ordine.

Il ferito, in evidente stato di shock e con una abbondante emorragia venne portato all’ospedale Civico e sottoposto a un delicato intervento con la riserva sulla vita. Grazie alle testimonianze della compagna della vittima gli agenti hanno identificato in breve tempo l’uomo che nel frattempo aveva fatto perdere le sue tracce. L’uomo è stato rintracciato grazie alle indagini sulla sua utenza telefonica, al terminal bus di Catania, dove probabilmente stava prendendo un pullman diretto in Romania. L’indagato è stato arrestato e trasferito nel carcere di piazza Lanza.