Esplode una bombola in casa, un uomo ustionato: gravissimo

Tragedia sfiorata a Termini Imerese

TERMINI IMERESE (PALERMO) – Paura in un’abitazione di Termini Imerese, in provincia di Palermo, dove si è verificata l’esplosione di una bombola a gas. Si trovava all’interno di un casale in contrada Piano Longo, di proprietà di un uomo di 56 anni: è rimasto gravemente ferito perché travolto da una fiammata.

I soccorsi

La deflagrazione ha anche provocato ingenti danni alla struttura. Quando è stato lanciato l’allarme, sul psoto sono arrivati i snaitari del 118 che hanno trasportato l’uomo in ospedale con codice rosso. E’ stato stabilizzato e sottoposto ai primi accertamenti al pronto soccorso del Cimino di Termini Imerese, ma vista la gravità delle ustioni riportate, è stato disposto il trasferimento al Civico di Palermo.

Area messa in sicurezza

Sul luogo dell’esplosione anche le squadre dei vigili del fuoco che hanno messo l’area in sicurezza e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi. A provocare la deflagrazione, in base alle prime informazioni, sarebbe stata una perdita di gas.