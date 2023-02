Palermo, Corini: “Contro la Ternana per capire se siamo cresciuti”

“Vi spiego la situazione infortunati. Marconi e Valente meritano il rinnovo di contratto”

PALERMO – Poche ore e si torna subito in campo. Dopo il pareggio di sabato per 1-1 a Bolzano contro il Sudtirol, il Palermo martedì 28 febbraio affronterà la Ternana allo stadio “Renzo Barbera”. Alla vigilia del match valido per la 27ª giornata del campionato di Serie B, l’allenatore dei rosanero Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa.

“Affrontare le gare con l’organico tutto disponibile sarebbe stato meglio. Ma la vita insegna che bisogna essere reattivi a quello che accade. Graves e Sala non ci saranno, recuperiamo Bettella che è rientrato in gruppo ieri – spiega il tecnico dei siciliani -. Non è ancora pronto, non ha fatto la settimana tipo ma lo porteremo con noi per un ritaglio di partita. Valente ha lavorato a pieno ritmo, pensavamo di poterlo recuperare anche per il Sudtirol ma non abbiamo voluto rischiare. Verre ha fatto un lavoro di adattamento, sarà convocato ma non è al meglio. La gastroenterite lo ha debilitato. Mi ha detto che non ha dormito bene stanotte. Devo capire quanto potrà essere funzionale alla partita, se giocherà dal primo minuto o meno”.

Sugli avversari: “Io sono concentrato sulla Ternana, Andreazzoli si è dimesso ma rivedendo la gara con il Cittadella potevano anche vincerla. É una squadra viva che anche a Perugia ha preso due gol nella parte finale della gara. E’ in classifica vicino a noi, è una squadra in salute. Abbiamo la piena consapevolezza del valore dell’avversario, è una partita fondamentale per capire a che punto è la nostra crescita”.

Intanto, potrebbero arrivare alcuni rinnovi di contratto: ”Marconi e Valente? Sì, mancano alcune formalità ma la società mi ha avvertito dei loro rinnovi – rivela Corini -. Se lo sono meritato. Sono ragazzi straordinari, giocatori con valori morali. Questo dà forza a quello che vogliamo fare”.

Dopo un mese di febbraio “di fuoco”, l’allenatore del Palermo prova a fare un bilancio: “Il bilancio di queste quattro partite è positivo dal punto di vista delle prestazioni, in termini di punti potevamo racimolare qualcosa in più. Io sto cercando di spingere al limite il nostro percorso di crescita. Il nostro lavoro è iniziato sette mesi fa, non è sempre facile mettere tutte le caselle al posto giusto. Siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo continuare a lavorare. La Ternana ha vissuto il miglior momento del loro campionato quando li abbiamo affrontati all’andata, non mi va di parlare del momento difficile che sta passando adesso. Il nostro stimolo è di continuare a far vedere il nostro miglioramento in campo”.