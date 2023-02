Palermo-Ternana, Lanna: “Abbiamo fatto meglio nella ripresa”

"È un momento importante della stagione"

PALERMO – Dopo la gara tra Palermo e Ternana, è intervenuto in conferenza stampa il vice allenatore dei rosanero Salvatore Lanna. Il tecnico in seconda, che sostituisce Eugenio Corini dopo la squalifica per somma di ammonizioni, ha commentato il match del “Barbera” terminato a reti inviolate.

“Il primo tempo non c’era grande lucidità, quando loro ripartivano ci allungavano bene. Le occasioni più importanti le hanno avute su palle inattive, faccio i complimenti a Pigliacelli. Nella ripresa il Palermo è venuto fuori, abbiamo creato diverse situazioni per far gol. La squadra nel secondo tempo ha fatto bene, queste partite infrasettimanali sono sempre difficili. Ci portiamo a casa questo punto, faccio i complimenti ai miei ragazzi. Sapevamo di affrontare una squadra che era in un momento delicato e il ritorno di Lucarelli ha compattato la squadra. Sui calci d’angolo la nostra squadra si è un po’ spaventata e abbiamo perso le distanze. Poi l’abbiamo rimessa nei giusti binari, ci sono anche ragazzi che stanno attraversando un momento fisico non facile. Per ora è un momento importante della stagione, sappiamo di aver bisogno di tutti e la risposta dei ragazzi entrati è stata positiva”.

Sui singoli: “Brunori era dispiaciuto per non essere riuscito a segnare, ci sta essere un po’ arrabbiato. Aurelio ha fatto una buona partita, all’inizio magari era solo emozionato. Poi ha fatto bene con alcune occasioni. Luca Vido ha avuto un ottimo impatto, è entrato bene in campo e avrebbe meritato il gol con le occasioni avute. Con Gomes ho parlato perché voleva partecipare in faee offensiva, ma per me era importante che desse equilibrio e facesse da filtro. Peccato che sia stato ammonito. Verre ha fatto il primo allenamento ieri, non stava benissimo e non aveva tanti minuti nelle gambe. Lui può fa saltare il tappo di queste partite, speriamo di recuperarlo con il Pisa”.

“La Ternana ha proseguito a giocare 3-4-1-2, ha scelto un centrocampista di passo come Coulibaly. Quindi eravamo preparati perché l’avevamo preparata così. Lavoriamo da un po’ sulle squadre molto chiuse, dobbiamo migliorare e muovere la palla più velocemente. Dobbiamo trovare la giocata giusta, anche individuale, che possa diventare decisiva. Nella ripresa abbiamo giocato solo noi nella metà campo avversaria e abbiamo creato delle occasioni. Dobbiamo migliorare ancora. Abbiamo tirato parecchio nella ripresa, quello che proviamo inizia a farsi vedere. Secondo me abbiamo fatto bene, manca ancora un pezzo se non abbiamo fatto gol. La Ternana ha tanti giocatori che attaccano la profondità, sono tecnici e bravi ad allungare la squadra. Nella ripresa abbiamo contenuto maggiormente questa cosa”, conclude mister Lanna.