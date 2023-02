Palermo-Ternana 0-0: Aurelio e Saric in campo nella ripresa – LIVE

I rosanero sfidano le Fare di mister Lucarelli

3' DI LETTURA

PALERMO – La Serie B torna in campo per il turno infrasettimanale e a due giorni dal pareggio contro il Sudtirol, il Palermo si appresta a sfidare la Ternana nella 27ª giornata di campionato. Allo stadio “Renzo Barbera” i rosanero di mister Corini sono alla ricerca dei tre punti per provare a stabilizzarsi in zona play-off. La squadra ospite, negli ultimi cinque incontri, ha ottenuto due pareggi, due sconfitte e una vittoria.

Sulla panchina dei siciliani ci sarà Salvatore Lanna, a causa della squalifica del tecnico di Eugenio Corini per somma di ammonizione. Dall’altra parte, è tornato a guidare le Fere Cristiano Lucarelli dopo le dimissioni del tecnico Andreazzoli. L’allenatore dei rossoverdi è arrivato nel capoluogo siciliano circa 24 ore prima del calcio d’inizio della sfida.

Mister Lanna, allenatore in seconda del Palermo, come concordato con Eugenio Corini, opta ancora per il 3-5-2. Davanti a Pigliacelli, linea difensiva dei rosa composta da Mateju, Nedelcearu e Marconi. A dettare le giocate dei siciliani c’è Gomes, affiancato da Segre e Broh, quest’ultimo vince il ballottaggio con Saric. Esordio da titolare al “Barbera” con la maglia rosanero sulla corsia sinistra per Masciangelo, mentre dal lato opposto c’è Valente. In avanti, confermato il duo Tutino-Brunori.

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio in programma alle ore 20:30. Le squadre entrano sul terreno di gioco: padroni di casa in maglia rosa e pantaloncini neri, ospiti in completo bianco. Il direttore di gara fischia l’inizio del match, comincia Palermo-Ternana. I rosanero sono in controllo del match ma al 10′ la prima occasione della gara ce l’ha la Ternana con Corrado che scappa via alla difesa del Palermo e serve Partipilo che a porta spalancata colpisce la traversa; il numero 21 era però in fuorigioco e l’arbitro ferma l’azione. Ancora Ternana pericolosa al 16′ su calcio d’angolo, Mantovani colpisce di testa a botta a sicura ma Pigliacelli fa un intervento miracoloso e salva la porta dei suoi. Risponde il Palermo al 19′ con un’azione prolungata che termina con la traversa colpita dalla conclusione di Tutino.

A seguire la squadra di Lucarelli imbuca i padroni di casa con Partipilo, fermato con un fallo da Piglaicelli in uscita dentro la sua area di rigore; dopo un check con il VAR però viene segnalata posizione di fuorigioco, altrimenti sarebbe stato rigore in favore della Ternana. Il Palermo fa la partita ma è la Ternana che crea azioni da gol. Al 30′ Diakite due volte di testa rischia di siglare il gol del vantaggio, Pigliacelli è bravo e fortunato, soprattutto nella seconda occasione, con la sfera che finisce tra le sue braccia dopo aver colpito il palo. Nei minuti a seguire i ritmi del match si abbassano e emergono particolari occasioni pericolose da una parte e dell’altra. Al 45′ viene segnalato un solo minuto di recupero. Terminato l’extra time il direttore di gara fischia due volte e manda tutti negli spogliatoi.

SECONDO TEMPO

Prima della ripresa mister Lanna manda in campo Saric e Aurelio che prendono il posto di Segre e Masciangelo. Inizia il secondo tempo del match del “Barbera”. Al 51′ di nuovo la squadra ospite pericolosa con Partipilo che si gira, supera Marconi e calcia in porta trovando la parata decisiva, l’ennesima, di Pigliacelli. Minuto 62, ancora duello Partipilo-Pigliacelli con il primo che tenta la conclusione da fuori area e trova la risposta dell’estremo difensore rosanero.

IL TABELLINO

PALERMO: 22 Pigliacelli, 5 Gomes, 7 Tutino, 8 Segre (dal 46′ Saric), 9 Brunori (cap.), 11 Masciangelo (dal 46′ Aurelio), 14 Broh, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 30 Valente, 37 Mateju. A disposizione: 12 Massolo, 4 Orihuela, 10 Di Mariano, 19 Vido, 21 Damiani, 25 Buttaro, 26 Verre, 27 Soleri, 28 Saric, 31 Aurelio, 48 Bettella, 79 Lancini. Allenatore: Lanna.

TERNANA: 1 Iannarilli, 2 Coulibaly, 4 Sorensen, 5 Palumbo (cap.), 10 Falletti, 13 Mantovani, 14 Di Tacchio, 21 Partipilo, 23 Diakite, 29 Cassata, 91 Corrado. A disposizione: 12 Krapikas, 33 Vitali, 6 Mazzarani, 7 Capanni, 15 Ferrara, 20 Paghera, 25 Defendi, 26 Bogdan, 74 Ferrante, 87 Martella. Allenatore: Lucarelli

Arbitro: Miele (Nola 1). Assistenti: Lombardi (Brescia) – Pagnotta (Nocera Inferiore). Quarto Ufficiale: Mirabelli (Napoli). VAR: Marini (Roma 1). AVAR: Marinelli (Tivoli).

MARCATORI:

NOTE: Ammoniti: Corrado, Aurelio.