Palermo-Ternana, Tutino: “Non siamo contenti del risultato”

"Indossiamo una maglia importante e giochiamo in casa, volevamo vincere ma guardiamo il lato positivo"

PALERMO – L’attaccante del Palermo Gennaro Tutino, al termine della sfida a reti inviolate contro la Ternana, ha commentato così il match in conferenza stampa: “Sapevamo di affrontare una squadra forte, con calciatori importanti per questa categoria. Con il cambio allenatore hanno dato una scossa. Non siamo contenti del risultato, giocando in casa e con il fatto che siamo il Palermo vogliamo sempre fare il massimo, cioè vincere. Guardiamo il lato positivo con la continuità di risultati. Dobbiamo migliorare sfruttando più le palle gol che creiamo, dobbiamo essere più lucidi negli ultimi 15/20 metri. Giocare con Brunori o Soleri è indifferente, sono entrambi importanti e decide il mister chi gioca. In questa categoria dare continuità è importante, ripeto siamo il Palermo e giochiamo in casa”

“Oggi era uno scontro diretto e volevamo vincere – prosegue Tutino -, siamo rammaricati perché potevamo portare a casa i tre punti. Nel primo tempo hanno avuto delle occasioni importanti. Siamo proiettati alla gara di Pisa, un ambiente caldo dove vogliamo fare il massimo. Indossiamo una maglia importante e vogliamo fare bene in tutti i campi dove giochiamo. Voglio guardare il lato positivo oggi, sto crescendo e ho calciato più volte in porta. Per un attaccante fare gol è importante, ma mi piace anche farli fare ai miei compagni. Non voglio mettermi la fissazione del gol però, prima viene il bene del Palermo. Ringrazio tutti per la fiducia ma sono concentrato sul lavoro. Arriverà anche la scintilla e sarà tutto in discesa”.