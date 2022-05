Palermo, topi al Giardino Inglese: intervento degli operai Rap

Effettuata una derattizzazione

VIA LIBERTA'

PALERMO – Stamattina, una squadra di operai RAP è intervenuta all’interno del giardino inglese “ Mattarella” per effettuare un intervento mirato di derattizzazione dei giardini nonché nelle vicinanze della fontana della villa. Si tratta di un intervento contingente a richiesta, come quello effettuato nei giorni scorsi presso l’ufficio del centro storico, ancora in fase di definizione.

Il servizio di derattizzazione di RAP viene effettuato tutto l’anno su strade, piazze e spazi aperti di proprietà pubblica, senza limitazione di accesso secondo un calendario stilato dall’area tecnica che abbraccia tutti i quartieri con interventi mediamente ogni 20 giorni che è consultabile sul sito della RAP.

Diversamente gli interventi sulle ville comunali, come nella fattispecie il giardino inglese, all’interno dei plessi scolastici, all’interno degli uffici comunali, esempio l’ufficio del centro storico, sono servizi che RAP effettua dopo esplicita richiesta ed autorizzazione da parte del Comune di Palermo , Ufficio Ambiente.