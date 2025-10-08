Palermo, torna il Linux day: il 25 ottobre ai Cantieri della Zisa

Il programma della manifestazione

PALERMO – Torna a Palermo il Linux day: l’appuntamento è per il 25 ottobre ai Cantieri culturali della Zisa. L’evento, organizzato dall’associazione Free circle, ha per tema “Open Mobile Experience: privacy e libertà nel palmo della mano”.

“L’incontro si terrà presso il cinema De Seta ai Cantieri Culturali della Zisa – si legge in una nota – e avrà come focus i temi che riguardano la crescente centralità degli smartphone nelle nostre vite quotidiane, ma anche i rischi legati alla privacy, alla sicurezza dei dispositivi e alla crescente dipendenza dai giganti della tecnologia”.

“Oggi più che mai i dispositivi che comunemente chiamiamo smartphone sono diventati il centro nevralgico delle nostre esistenze digitali. Funzionano non solo come strumento di comunicazione, ma come il principale canale d’accesso a Internet, ai servizi e, spesso, anche al lavoro. Dato che contengono enormi quantità di dati sensibili, tra cui informazioni bancarie, personali, professionali e sociali, è fondamentale affrontare le problematiche legate alla privacy, alla sicurezza e ai pericoli derivanti dal vendor-lockin”.

Tra i partner la Regione Siciliana, Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale, Comune di Palermo, l’assessorato alla cultura, l’Università, l’Ordine degli Ingegneri di Palermo, Wikimedia Italia, Italian Linux Society e Qnets. La manifestazione si terrà dalle 9 alle 17.30.