Palermo, torna la fiera dell’artigianato: inaugurata ‘La Cittadella di Pasqua’

PALERMO – Una nuova occasione per gli artigiani di Confartigianato Imprese Palermo per far conoscere, esporre e vendere i loro prodotti fatti a mano e con passione. È stata inaugurata ieri sera “La Cittadella di Pasqua”, nata dall’esperienza delle ormai dieci edizioni de “La Cittadella di Natale”, organizzate sempre dall’associazione provinciale degli artigiani.

Come sempre la location di riferimento è via Magliocco, nel cuore di via Ruggero Settimo. La fiera di prodotti artigianali resterà aperta tutti i giorni fino al 10 aprile, dalle 10 del mattino alle 20 di sera e nei fine settimana chiuderà alle 22.

Ieri, all’inaugurazione, in prima fila, il segretario di Confartigianato Palermo, Giovanni Rafti e il responsabile artistico Costantino Sparacio.

A tagliare il nastro, l’assessore comunale alle Attività Produttive, Giuliano Forzinetti: “Dopo il successo ottenuto in tutte le edizioni della fiera di Natale – ha detto il segretario Rafti – replichiamo quest’anno nel periodo pasquale. È un’occasione di sviluppo per le imprese dell’artigianato che rappresentiamo e ringraziamo l’amministrazione comunale che ci ha dato l’opportunità di portare avanti questa iniziativa. È un primo passo del nuovo protocollo d’intesa che abbiamo firmato proprio giovedì scorso con il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore Forzinetti, che prevede ulteriori iniziative su tutto il territorio comunale, anche con il recupero di beni e di strade della nostra città”.

“Sono tutte attività artigianali siciliane – ha spiegato Sparacio – e ci sono anche delle casette con prodotti agroalimentari. Come Confartigianato presto recupereremo anche la fontana di via Magliocco

“Continua la grande collaborazione tra l’amministrazione comunale e Confartigianato per le fiere di qualità – ha detto l’assessore Forzinetti –, sono una garanzia ed è un piacere poterle ospitare nei luoghi centrali della nostra citta. Dobbiamo sfruttare, grazie anche al nostro clima, questi eventi che sono o un indotto importante per la città e per tutti gli operatori del settore”.