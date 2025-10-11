Palermo, tornano percorribili i tratti di via Maqueda e via del Celso

Erano chiusi da quando si è verificato un crollo nella chiesa Santa Ninfa dei Crociferi

PALERMO – Oggi a Palermo tornano percorribili dai pedoni i tratti di via Maqueda e di via del Celso, chiusi due settimane fa per i crolli della chiesa di Santa Ninfa dei Crociferi. Lo rende noto il Comune sottolineando come, la riapertura di una porzione delle due strade è stata possibile grazie al montaggio di un ponteggio di sicurezza da ulteriori crolli, in attesa di poter poi attuare con i tempi necessari le opere di consolidamento e restauro da parte della Soprintendenza che è titolare di un apposito finanziamento da fondi Pnrr della chiesa di proprietà del Fec del ministero degli Interni.

“Ringraziamo la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Palermo, Selima Giuliano, e tutti coloro che hanno agito senza indugi per dare una risposta concreta a chi ha dovuto affrontare le difficoltà provocate dal crollo dei giorni scorsi – hanno detto il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore comunale al Centro storico, Maurizio Carta – come Comune, pur non essendo proprietari del bene, ci siamo mossi subito insieme alla Soprintendenza, i vigili del fuoco, la protezione civile e l’impresa per trovare una soluzione in tempi rapidi e a vantaggio di tutte le esigenze di sicurezza dell’incolumità delle persone, di tutela del bene e di ripristino delle attività commerciali”.

“Solo attraverso il buon governo della condivisione dei problemi e della capacità di mettere a disposizione risorse, competenze e responsabilità si è consentito di arrivare a una soluzione rapida ed efficace. Siamo soddisfatti – hanno concluso Lagalla e Carta – di questa coralità di intenti e di azione che consentirà di riattivare in piena sicurezza la vita sociale ed economica di quella porzione di via Maqueda”.