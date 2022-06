Palermo, tornano visitabili le catacombe dei cappuccini

Dopo quasi due lunghi anni di chiusura anche per il Covid 19

PALERMO – A Palermo riaprono le Catacombe dei Cappuccini. Quasi due lunghi anni di chiusura anche per il Covid 19. La gestione è dei Frati, ma con criteri più moderni per le visite dopo la manutenzione. Si tratta di un sacrario, dove ottomila cadaveri di frati e non, sono a testimoniare di un passato non polverizzato dal tempo.

“È possibile contemplare i segni di “sorella morte”, non con paura – dicono i frati – ma con la compassione di chi vede persone che da lontano annunciano un verbo qualificante chi ne interiorizza il messaggio: “fummo come te!”