Si accascia per strada e muore: tragedia in via Malaspina a Palermo

Inutili i soccorsi

PALERMO – Si è improvvisamente accasciato per strada, alcuni passanti hanno cercato di soccorrerlo e hanno subito chiamato il 118. Non c’è però stato nulla da fare per un uomo che nella tarda mattinata di oggi, 6 settembre, è morto in via Malaspina a Palermo.

A stroncare un 82enne sarebbe stato un malore. In base a quanto ricostruito, era appena uscito di casa perché doveva effettuare una seduta di dialisi, ma si è sentito male mentre raggiungeva l’auto. Qualcuno lo ha notato in difficoltà, poco dopo ha perso i sensi sul marciapiede.

I soccorsi

Sul posto sono arrivate due ambulanze, i sanitari hanno cercato di rianimare l’anziano, ma non è rimasto che accertare il decesso. In via Malaspina anche la polizia e il medico legale. Il tratto di strada è stato momentaneamente chiuso al traffico per permettere l’arrivo dei soccorsi ed effettuare i rilievi. La salma è stata riconsegnata alla famiglia per celebrare i funerali.

La donna morta a Bagheria

I primi di luglio, una tragedia analoga si è verificata a Bagheria. Una donna di 53 anni è morta mentre passeggiava in via Aiello, avrebbe perso i sensi in seguito al gran caldo che in quelle settimane ha colpito tutta la provincia. Anche in quel caso i sanitari del 118 avevano cercato di salvarla, ma non c’era stato niente da fare.