 Palermo, tram fermo per un cavo tranciato: traffico in tilt
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Palermo, cavo del tram tranciato da un camion: traffico in tilt

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Vetture ferme lungo il percorso
IN VIA LEONARDO DA VINCI
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1 min di lettura

PALERMO – Vetture del tram ferme lungo le linee 2, 3 e 4 di Palermo, utenti costretti a lunghe attese alle fermate e traffico automobilistico in tilt. È lo scenario di questa mattina lungo l’asse viario che da via Notarbartolo prosegue lungo via Leonardo da Vinci. Il tutto causato da uno stop alle linee del tram.

Stop alle linee del tram, cosa è successo

A provocare i disagi è stato un camion con autoscala che ha tranciato la linea aerea dell’infrastruttura all’altezza di via Beato Angelico, traversa di via Leonardo da Vinci.

Per cercare di alleviare i disagi degli utenti Amat ha attivato tre navette sostitutive di autobus. Sul posto sta intervenendo una ditta specializzata per ripristinare il servizio. I vigili urbani stanno gestendo il traffico.

“La ditta che si occupa del full service è già al lavoro per ripristinare l’alimentazione elettrica delle linee – dice il presidente di Amat, Giuseppe Mistretta -. Prevediamo che la circolazione possa riprendere in giornata”.

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