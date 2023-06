Palermo, il “papello” e la trattativa in carcere durante il Covid

Un boss di Pagliarelli guidò la protesta dei detenuti

PALERMO – Usavano la parola “papello”, divenuta di uso comune per tutti, figuriamoci per i boss rinchiusi nel carcere Pagliarelli dove gli equilibri di potere sono gli stessi che vigono all’esterno. Uno dei capipopolo è Andrea Ferrante, boss di Pagliarelli coinvolto nell’ultima inchiesta della Direzione distrettuale antimafia e dei finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria.

Le “aree passeggio” e la “sala socialità” sono state zone di incontri e summit. Fino a quando non sono state piazzate le microspie. Giravano pizzini e si usavano i cellulari clandestinamente. Durante la stagione del Covid le video chiamate sono state autorizzate per evitare che con i colloqui tradizionali il virus entrasse in carcere.

Sarebbe stato Ferrante a promuovere l’iniziativa dei detenuti nei giorni della pandemia. Nel dicembre 2020 una delegazione di detenuti composta da Michele Madonia, Salvatore Sansone, Agostino D’Alterio, Francesco Pitarresi, Salvatore Ariolo, Cristian Cinà e Giuseppe Vassallo ottenne un incontro con la direzione. I detenuti chiedevano di potere comprare più cibo dall’esterno. Ferrante era pronto ad organizzare una protesta: “… forse iniziamo la battitura alle 7:30 alle 8:00 dalle 6:00 alle 6:30 voi per come sentite a noi iniziate”.

Fecero una “lista” dei generi alimentari che volevano che venissero introdotti in carcere. Un “papello” di richieste in cui furono inseriti anche la ricezione di pacchi postali e i colloqui in presenza con i parenti. Il documento fu firmato da tutti i detenuti. Qualcuno alla fine si tirò indietro, creando malumori. In caso di diniego all’incontro al segnale concordato gli altri detenuti dovevano iniziare a colpire le sbarre con le scodelle. Anche questo episodio è finito nell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Guido e dal sostituto Federica La Chioma.