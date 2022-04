Palermo, tre auto incendiate nel parcheggio di un’azienda di via Giotto

Indagini della polizia che sta acquisendo le immagini della video sorveglianza della zona

PALERMO – La polizia indaga su un incendio che ha danneggiato tre vetture nel parcheggio della società Handicap System che si trova in via Giotto ad angolo con via Galileo Galilei, a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi per evitare che le fiamme si propagassero ad altre vetture e alla struttura. Sono in corso gli accertamenti per accertare le cause del rogo.

La Handicap System è un’azienda palermitana che dal 1973 fornisce servizi di assistenza, consulenza e progettazione sulla realizzazione di allestimenti personalizzati su ogni genere di autoveicoli per l’adattamento alla guida per il trasporto di persone disabili e anziani. Gli agenti hanno sentito il titolare dell’azienda. Sono in corso le acquisizioni delle immagini dei sistemi di video-sorveglianza della zona.