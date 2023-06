Palermo, treno fermo per guasto, passeggeri a bordo per 2 ore

È accaduto ieri pomeriggio

“Doveva essere il solito tragitto in treno di pochi minuti dalla stazione Palazzo reale-Orleans a quella della Guadagna, invece siamo rimasti intrappolati in quel treno per più di due ore senza luce, senza aria condizionata e senza alcuna assistenza”.

Giuseppe Montalto, palermitano di 51 anni, racconta di essere stato tra i passeggeri del treno “5618” che ieri pomeriggio a Palermo sono rimasti bloccati all’interno delle carrozze a causa di un guasto che ha bloccato il convoglio Trenitalia poco dopo aver superato la stazione Vespri.

“Il treno si è fermato una prima volta dopo essere partito dalla stazione Orleans poco dopo le 16 – continua Montalto – siamo rimasti bloccati alcuni minuti ed è ripartito. Superata la stazione Vespri però si è fermato di nuovo, si sono spente tutte le luci e siamo rimasti lì dentro senza neppure potere abbassare i finestrini fino a quando intorno le 18.20 è finalmente arrivato un locomotore che ha ‘agganciato’ il convoglio, composto da cinque carrozze, e lo ha fatto arrivare alla stazione della Guadagna”.

“Un guasto tecnico può capitare – prosegue Montalto – mi chiedo però come mai non ci sia stata data alcuna assistenza durante tutto il tempo in cui siamo rimasti bloccati lì dentro: mi aspettavo ci facessero arrivare un po’ d’acqua, o quantomeno ci fornissero spiegazioni invece non è successo niente di tutto questo, ci hanno solo detto di aspettare. Le carrozze erano piene di gente, qualcuno ha perso la calma tentando di aprire i finestrini. Quando siamo ripartiti e sono sceso alla stazione Guadagna non c’era nessuno di Trenitalia ad aspettarci, ho saputo che alla stazione centrale a chi scendeva dal treno veniva data una bottiglietta d’acqua e un pacchetto di cracker”.