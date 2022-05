Palermo-Triestina, obiettivo 2° turno con il pienone al “Barbera”

Silvio Baldini non vuole sottovalutare l’impegno contro gli alabardati

PALERMO – Obiettivo secondo turno con il “Renzo Barbera” quasi tutto esaurito. Silvio Baldini, alla guida dei rosanero, non vuole sottovalutare l’impegno di questa sera che vedrà scendere in campo il suo Palermo contro la Triestina, sul terreno di gioco dello stadio del capoluogo siciliano. La gara, infatti, mette in palio il passaggio al secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Il match di andata, giocato al “Nereo Rocco” di Trieste, ha visto uscire vincitori proprio i siciliani con il risultato finale di 2-1 (doppietta di Floriano e gol di Rapisarda per i padroni di casa).

La compagine rosanero, complice il risultato della gara di andata, ha a disposizione due risultati utili su tre. Essendo testa di serie, infatti, oltre a giocare la partita di ritorno in casa, un eventuale pareggio nel risultato parziale o complessivo della partita permetterebbe comunque al Palermo di passare il turno. L’unica possibilità per la squadra allenata da Cristian Buchi è rappresentata dalla vittoria con almeno due gol di scarto.

Nonostante il vantaggio importante ottenuto in trasferta dai rosanero e nonostante lo status di testa di serie raggiunto grazie al terzo posto in classifica al termine della regular season, i tifosi palermitani non faranno mancare il loro apporto alla squadra. Il “Renzo Barbera” supera quota 30 mila spettatori per la gara contro la Triestina nell’impianto sportivo di Viale del Fante. Pubblico dalle grandi occasioni, dunque, per la sfida in programma alle ore 20.30.

Silvio Baldini, intanto, studia le mosse per portare a casa il passaggio del turno. La disposizione tattica in campo non cambia, il modulo 4-2-3-1 viene sempre confermato. Resta solo da capire l’utilizzo degli acciaccati Accardi e Soleri, non al meglio dopo la gara d’andata a Trieste. Floriano, che ha lasciato il campo del “Nereo Rocco” causa crampi, dovrebbe aver recuperato.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall’Oglio; Valente, Luperini, Floriano; Brunori.

Ballottaggi: Buttaro-Accardi, Dall’Oglio-Damiani.

TRIESTINA (3-4-2-1): Offredi; Rapisarda, Volta, Ligi; St Clair, Calvano, Crimi, Galazzi; Sarno, Procaccio; Trotta.