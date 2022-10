La morte, secondo il medico legale, sarebbe avvenuta per cause naturali

PALERMO – Lo hanno trovato morto in casa i vigili del fuoco e i poliziotti, chiamati dai vicini che avevano dato l’allarme per il cattivo odore proveniente dall’appartamento in cui abitava un tunisino di 50 anni, in via Porta di Castro, nel quartiere palermitano di Ballarò.

Il decesso, per cause naturali, secondo il medico legale sarebbe avvenuto una settimana fa. Il corpo è stato trovato sul pavimento del bagno. La salma è stata consegnata ai familiari.