Auto a noleggio “rubate e rivendute”: arriva la condanna

Protagonista un giovane di 22 anni

PALERMO – “L’uomo delle truffe”, così lo hanno definito gli investigatori.

Venerdì scorso il giudice per l’udienza preliminare Annalisa Tesoriere ha inflitto 8 anni e 7 mesi di carcere ad Alessio Spiaggia.

Sotto processo per un maxi raggiro sulla vendita di auto per lo più di lusso, per Spiaggia, 27 anni, lo scorso febbraio è stato deciso un aggravamento della misura cautelare ed è tornato in carcere. Mentre si trovava agli arresti domiciliari avrebbe cercato di raggirare banche e società finanziarie.

A chiedere e ottenere la condanna sono stati il procuratore aggiunto Sergio Demontis e i sostituti Giacomo Brandini e Giorgia Spiri.

Secondo la ricostruzione dei finanzieri di Bagheria, l’imputato, titolare dell’agenzia “Elite Solutions”, con sede a Misilmeri e San Cipirrello, avrebbe “rubato” l’identità di una sfilza di clienti che avevano chiesto una simulazione di finanziamento.

Quindi l’imputato avrebbe preso auto a noleggio con la formula a lungo termine nei principali aeroporti e nelle grandi città: Palermo, Catania, Napoli, Roma e Torino. Una cinquantina i casi scoperti.

Attraverso una serie di atti di vendita falsi e grazie alla complicità di un’agenzia di disbrigo pratiche di Misilmeri i mezzi sarebbero stati reimmatricolati e intestati a Spiaggia e a due società a lui riconducibili, infine rivendute a titolari di concessionarie e privati cittadini all’oscuro di tutto e in buona fede.

Una ventina le parti civili fra società finanziarie e clienti raggirati. Il giudice ha riconosciuto il danno subito che sarà quantificato in sede civile.

Nel frattempo potranno rientrare in possesso delle macchine di cui il giudice ha disposto il dissequestro finora applicato in quanto le vetture erano il profitto del reato.

Le parti civili erano assistite, tra gli altri, dagli avvocati Maurilio Panci, Matteo La Barbera, e Daniele Livreri.