Palermo, turista tedesco rapinato in centro: indagini dei carabinieri

La vittima ha cercato di inseguirli

PALERMO – Un turista tedesco è stato rapinato in via via Teatro Biondo, a pochi metri dalla via Roma a Palermo. Due uomini lo hanno bloccato e gli hanno portato via il cellulare. La vittima ha cercato di inseguirli, ma è stato inutile: in pochi istanti hanno fatto perdere le loro tracce.

Il turista e la richiesta di aiuto

L’uomo ha chiesto aiuto e sono intervenuti i carabinieri a cui ha fornito una descrizione dei rapinatori. I militari hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere che si trovano nella zona.