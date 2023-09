Bloccati in centro storico

PALERMO – Si sono avvicinati a due turisti. Erano in tre, non armati ma minacciosi. Poco dopo la mezzanotte di ieri una coppia di Milano è stata bloccata nella zona dei Quattro Canti e costretta a raggiungere uno sportello bancomat in via Roma. Qui hanno prelevato 300 euro e li hanno consegnati ai tre malviventi. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri.