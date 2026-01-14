Palermo riabbraccia Magnani: ufficiale il rientro del difensore

Il difensore: "Posso tornare, nella speranza che l’incubo di questi mesi resti fermo, immobile"

Il Palermo ha annunciato ufficialmente la risoluzione anticipata del prestito di Giangiacomo Magnani dalla Reggiana, riportando così il difensore al centro della retroguardia rosanero. La comunicazione, pubblicata sul sito del club di viale del Fante, sancisce il ritorno del centrale classe 1995 già nei prossimi giorni.

Magnani era approdato alla Reggiana nell’estate del 2025 con la formula del prestito secco per motivi familiari e per potersi avvicinare a casa durante un periodo molto delicato della sua vita. Nella prima parte di stagione con i granata, il difensore ha accumulato diverse presenze, rivelandosi un elemento affidabile e competitivo prima dell’infortunio che lo ha tenuto ai margini per alcuni giorni.

Il rientro anticipato al Palermo arriva in un momento importante della stagione, con la squadra di Pippo Inzaghi impegnata nella seconda parte del campionato cadetto e alla ricerca di ulteriore solidità difensiva. La presenza di Magnani potrà offrire esperienza e profondità al reparto arretrato, soprattutto in vista degli impegni di alta classifica che attendono i rosanero nei prossimi mesi.

Il saluto di Magnani alla Reggiana

Tramite un post su Instagram, invece, lo stesso Giangiacomo Magnani ha voluto salutare il popolo emiliano. “Cari Reggiani, Vi scrivo con grande emozione e immensa riconoscenza. Vi scrivo nella consapevolezza che ogni saluto porti con sé un velo di malinconia. Vi scrivo per dirvi che oggi, deposte le bandiere, non è un giorno triste. È il giorno in cui una ragazza, una figlia, una mamma, dopo una notte buia lunga mesi, può finalmente sedersi e osservare le prime luci dell’alba. Con la speranza che il sole torni ad alzarsi e a illuminarle completamente il viso. Per questo non vi chiedo di gioire per me, ma di gioire insieme a me, per lei, per i suoi bambini e per la sua famiglia”.

“Mesi fa mi avete accolto in silenzio, senza chiedere spiegazioni – prosegue -. Mi avete stretto nel vostro abbraccio ancor prima di vedermi scendere in campo, lasciandomi senza parole e con addosso un grande senso del dovere. Ho provato con tutto me stesso a onorarvi con l’unica arma a mia disposizione, forse con ingenuità, pensando che un risultato sportivo potesse davvero ricompensarvi adeguatamente. Spero di aver saldato almeno una minima parte di questo debito d’amore. Resterete incisi dentro di me: negli occhi la Sud, nelle orecchie le vostre voci, nella memoria i tre derby vinti”.

“Oggi posso fare ritorno, nella speranza che l’incubo di questi mesi resti fermo, immobile, incatenato tra queste date. Consapevole che, se un giorno mi volterò indietro, troverò voi, tra le poche ragioni per cui sorridere. Ci rivedremo tra le strade della nostra città, nella speranza di poter lottare ancora per voi, un giorno, senza più ombre alle spalle. Tiferò per voi, sempre. Un ringraziamento alla società, dal patron Amadei al presidente Salerno e ai vicepresidenti Fico e Cattani, ai direttori Fracchiolla e Scognamiglio, al mister Dionigi, insieme a tutto il suo staff, al capitano e a tutti i ragazzi della squadra, oltre che a tutta l’organizzazione granata. Grazie per l’umanità e la sensibilità con cui mi avete accompagnato. Grazie infinite a ognuno di voi, a ogni Reggiano. Grazie infinite per quello che mi avete dato, e soprattutto per come lo avete fatto. Magna”, conclude sui social Magnani.