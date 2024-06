Palermo, ultimati i lavori di restyling alla Neurologia di Villa Sofia

Concluso il cantiere al terzo piano del padiglione geriatrico

PALERMO – Sono giunti a conclusione i lavori di manutenzione straordinaria riguardanti i locali dell’unità operativa complessa di neurologia e stroke unit dell’azienda ospedaliera ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo (al terzo piano del padiglione geriatrico po Villa Sofia) che hanno consentito una rivisitazione a tutto campo in chiave fortemente innovativa.

I lavori hanno riguardato principalmente la sostituzione di porte e pavimentazioni, apparecchi igienico sanitari, e relativo ripristino con elementi moderni, ma non hanno trascurato misure di ingegneria edilizia, volte a conferire maggiori standard di sicurezza per pazienti e operatori (riguardo a intonaci, controsoffitti e tramezzi), nonchè misure di adattamento degli impianti.

La ratio dei progettisti è stata quella di operare una rifunzionalizzazione degli ambienti per l’incremento degli standard di benessere, comfort ambientale, sicurezza ed efficienza operativa delle relative strutture.

“Dall’indice di accoglienza e di ospitalità delle strutture sanitarie e dal comfort dell’ambiente di cura si ricava anche la capacità dell’azienda di adeguarsi ad un’offerta sanitaria competitiva dei servizi, rispetto alla domanda di salute – sottolinea Roberto Colletti, direttore generale degli ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello – e questo ulteriore intervento tecnico registra ancora una volta la nostra ferma volontà di potenziare la qualità delle cure oltre che sul piano generale, anche con una precisione mirata allo specifico target di pazienti affetti da patologie neurologiche”.

“E’ stato apportato un miglioramento alle condizioni fisiche e funzionali dell’unità operativa in oggetto che, consente anche di ottimizzare gli spazi a disposizione, oltre che la sicurezza e dunque, rappresenta un esempio tangibile del nostro impegno verso l’implementazione qualitativa dei servizi dal punto di vista assistenziale, ma anche secondo un’ottica di efficienza, efficacia, sostenibilità e innovazione, tutti elementi necessari per affrontare le sfide future della sanità, oltre che per ottemperare ad una gestione del management congrua, appropriata ed oculata”.